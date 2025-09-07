サッカー日本代表はアジア最終予選を1位で終え、2026年北中米W杯の出場権を手にしたが、日本代表の安定した戦いぶりとともに注目を集めたのが、新興勢力の台頭だろう。特に日本代表と同じC組の4位に入り、アジア予選プレーオフに進出したインドネシア代表は、かつてはFCバルセロナなどで活躍したオランダ人のパトリック・クライファート氏が監督に就任。かつての宗主国だったオランダをはじめとする欧州からの帰化選手が代表チ