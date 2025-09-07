女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の「ファン感謝祭in高知」が6日、物語の舞台となった高知市文化プラザかるぽーとで開催され、柳井のぶ役の今田、辛島メイコ役の女優・原菜乃華（22）、朝田羽多子役の女優・江口のりこ（45）が登壇した。応募総数は約4400件、当選倍率は約10倍の人気。20日（前8・15〜8・58＝四国4県）と23日（前6・10〜6・53＝全