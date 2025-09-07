【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は６日（日本時間７日）、敵地ボルティモアで行われたオリオールズ戦で先発して九回二死まで無安打投球を続けたが、１番ホリデーに右越えソロ本塁打を許し、日本人投手３人目の無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）の達成を逃した。山本は８回２／３を１安打１失点、１０奪三振だった。球数は１１２球。ドジャースは山本の降板後に救援陣が