オリックス・山田修義投手（33）が7日、出場選手登録を抹消された。球団は「コンディショニング不良のため」と発表した。プロ16年目の今季はここまで26試合に登板し、2勝2敗9ホールド、防御率4・35。8月27日に約2カ月ぶりの1軍昇格を果たしてからは、4試合連続無失点を継続していた。