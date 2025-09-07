不動産調査会社の東京カンテイによると、2025年7月の東京23区中古マンション（70?）価格は平均1億477万円でした。平均価格が“億超え”となるなか、一般的な家庭であれば、遺産相続など“自分以外の力”がなければ現実的ではありません。ただ、そのようなケースでは税務署から目をつけられることも……。40代夫婦の事例をもとに、住宅売買時の税務上の注意点をみていきましょう。宮路幸人税理士／CFPが解説します。※個人の特定を