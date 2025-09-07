ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¸¹¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¸¹¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹ÀÚ¤ì¤¿¤ê¥µ¥Ó¤¿¤êÄê´üÅª¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¸¹¤Ï²¿¥´¥ß¤Ç½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2022Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¸¹¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿¢ÎÓ»Ù±ç¤äÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡£¸½ºß²ó¼ýµòÅÀ¤Ï³Ú´ïÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë35¥«½ê