TikTokにNetflixに電子書籍。スマホは、誰に気を遣うこともなく手軽に寂しさを埋めてくれる、ちょうど良い相棒だと語る大久保佳代子。年々、LINEや電話などで人と繋がるのが面倒臭くなってきたが、そんな彼女も昔は長い夜の寂しさを埋めるため、夜な夜な相方の光浦靖子と長電話をしたりしていて……。 【画像】LINEが面倒臭いと愚痴る大久保 LINEが面倒臭い 今でこそ、誰もが当たり前のように使っているLINEやメールです