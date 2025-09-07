◇ナ・リーグドジャース3―0オリオールズ（2025年9月6日ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手（31）は6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で右前打を放つと、第2打席は遊ゴロで先制点となる打点をマーク。第3打席は再び好機で打席を迎えたが、空振り三振に倒れた。大谷はこれでメジャー通算1081三振となり、イチローを抜いて日本選手最多三振となった。山本由伸投手（27）は9