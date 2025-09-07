タレントの辻希美さんが、2025年8月31日に公式YouTubeチャンネルで「【辻の３食】出産2日前〜前日の産院での３食をお届けします！【食べる辻】」と題した動画をアップ。知られざる出産前の食事の様子を公開した。「全然寝られなかった」出産2日前の様子辻さんは、8月8日に第5子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。動画内では、次女を出産する前の姿を収めている。前日入院予定だったものの、おしるしや前駆陣痛が来たうえに