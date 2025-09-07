◆米大リーグエンゼルス―アスレチックス（６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦で７勝目を目指して先発した。初回の立ち上がり、三振と右直で簡単に２アウトを奪ったが、ここから２者連続四球と左前打で満塁とした。続くソダーストロムには左翼奥へ打ち返されたが、左翼ウォードが捕球体勢に入ったものの目測を誤って捕れず、