【前後編の後編/前編からの続き】黒柳徹子さんが上梓した『トットあした』（新潮社）は、出会った人たちの言葉を振り返りながら半生をたどり直した自叙伝だ。同書で紹介された3人の女性にまつわる、今では失われたような豊かで、人間くさくて、明るいエピソードを改めてご本人が語ってくれた。＊＊＊【写真を見る】愛猫をあやす向田邦子さん妹・和子さんと笑顔を見せる2ショットも〈前編【「私が留守番電話を入れた時間に、