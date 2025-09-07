「ゾルゲ事件の再来」と書き立てたマスコミ2025年8月15日、日本政府は「日本がスパイ天国とは考えていない」とする答弁書を閣議決定した。昭和50年代から政府自ら唱えていた「スパイ天国」説を、昭和100年の“節目”に否定した形となる。とはいえ残念ながら、この否定を信用した国民は少ないだろう。【写真】「美しすぎる女スパイ」は43歳に…世間を騒がせた「ロシアのスパイ」たちそこで過去のスパイ事件を振り返ってみよう。