◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2025年9月5日ボルチモア）ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発し、8回まで無安打無失点と完璧な投球を披露。9回2死からホリデーに痛恨のソロ本塁打を浴び、2015年の岩隈以来、日本投手3人目（4回目）のノーヒットノーランの大記録を逃した。立ち上がりから相手打線に付けいる隙を与えなかった。初回、先頭のホリデーを1球で中