国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「卓上大乱闘」が9月6日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスでも活躍する竹内元太が優勝し、ファイナル行きを決めた。【映像】オーラス大逆転！竹内元太の“優勝ツモ”予選A卓を2位で通過した竹内は、決勝卓で東3局1本場にリーチ・一発・平和・裏ドラの満貫、1万2000点（＋300点）をアガってトップ目に浮