元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。サントリーホールディングス（HD）会長を1日付で辞任した新浪剛史氏が購入したサプリメントに含まれる大麻草由来の成分「CBD（カンナビジオール）」について私見を述べた。番組では、新浪氏が購入したサプリに含まれた大麻草由来の成分の一つ、CBDについて説明。大麻草の「種子」「成熟した茎」などから取れる成分