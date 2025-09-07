今朝（7日）午前8時25分ごろ、香川県東かがわ市引田の国道11号で、高松市に住む大学生の男性（20）が運転する軽乗用車が橋の欄干と衝突し、車両から出火する事故がありました。 警察によりますと、大学生が運転する軽乗用車が国道を南東から北西に向けて走っていたところ、橋の欄干と衝突し、車両から出火したということです。 運転していた大学生は軽傷の見込みで、同乗者はいませんでした。