台湾メディアのETtodayは4日、台湾のネット上で日本のうどんチェーン「丸亀製麺」に関する投稿が話題になっていると伝えた。記事によると、台湾のネット掲示板PTTであるユーザーが「丸亀製麺は（台湾で）どうやって生き残っているのか？」とのスレッドを立てた。投稿者は「日系飲食ブランドは（ラーメンチェーンの）一蘭のように知名度が抜群で台湾人がわざわざ日本に行って食べるほどでない限り、台湾ではなかなか定着しにくい」