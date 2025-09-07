◇セ・リーグ阪神 ― 広島（2025年9月7日甲子園）2年ぶりのリーグ優勝へマジック1としている阪神は7日、午後6時から甲子園で広島と戦う。球場外周では、午前10時過ぎからファンが選手の到着を待つなど、騒然とした雰囲気に包まれていた。また、テレビ局のカメラクルーが虎党へインタビューする一幕も。午後6時のプレーボールを前に、聖地周辺には早くも“優勝ムード”が漂っている。