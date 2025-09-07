日本の医療の課題はAIが解決してくれる！？医療従事者の不足、医療費の高騰、高齢化、デジタル化の遅れ……、課題が山積みの日本の医療。「医療のデジタル化、AI化が進まなければ、日本の医療の未来はありません」こう言い切るのは、『2030−2040年医療の真実』の著者で、京浜病院（東京・大田区）の院長である熊谷褚佳医師。看護師が行う記録業務や、初診時の問診、あるいはCTやMRIなどの画像診断をAIが解析することで異