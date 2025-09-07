9月7日、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）が最終回を迎える。放送前から松本潤（42）が主演を務めることでも話題になった本作の原作は、WEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』だ。原作者の富士屋カツヒトはインタビューで《作品全体の雰囲気が原作の持つ空気感とリンクしている》（「TV LIFE」2025年8月7日配信）と絶賛しており、原作に忠実な仕上がりが好評の一因となっている。『19番