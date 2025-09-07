結婚という人生の大きな節目を迎えたカップルたちは、一体どのようなきっかけで出会ったのだろうか。株式会社NEXERはこのほど、ハッピーカムカムと共同で、既婚の男女200人を対象に「結婚相手との出会い」についてのアンケート調査を実施、結果を公開した。 【調査結果】「生活や価値観」は意外にも2位結婚した1番の決め手とは まず、「結婚の決め手」について聞いたところ、もっとも多かったのは44％の人が回