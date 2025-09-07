TENBLANK 佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に「TENBLANK」としてサプライズ登場し、大歓声を浴びた。その後、報道陣による囲み取材に応じた。Netflix シリーズ「グラスハート」の反響は自身たちも感じているようで町田は「日を追う事にどんどん広がっている感じがあって、