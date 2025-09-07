ここ数年で、タワーマンション型の老人ホームをはじめとした「高級老人ホーム」が急増しているという。【写真】高級老人ホームに訪れてすぐに感じた“違和感の正体”とは…介護や施設選びのアドバイスを行う株式会社プランドゥ代表取締役の脇俊介氏（介護総合情報サイト『MY介護の広場老人ホームを探す』統括マネジャー）氏によると、「高級老人ホーム」に入居したものの人間関係で苦しみ、退去するケースもあるという。現