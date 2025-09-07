女優・杉田かおる（６０）の姿にネットは二度見した。５日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「奪い愛、真夏」（金曜・後１１時１５分）第７話にゲスト出演。スナックを営む白井鳥世役を熱演した。蛍光イエローのエクステを付け、ド派手な衣装。ネット上では「杉田かおるだったの！？」「え、いま杉田かおるさんだったよね！？ドラマではお久しぶりな気が」「うお！杉田かおる！超々久しぶり！」「杉田かおる久々にみたな」「え