岩手県久慈市の久慈琥珀（こはく）博物館や早稲田大、福井県立大などのチームは、約９０００万年前（白亜紀後期）の地層でハチの一種「シリボソクロバチ類」の化石６個を含んだ琥珀を発見したと発表した。恐竜がいた時代の地層から同類の化石が見つかるのは日本初という。シリボソクロバチ類は体長数ミリで、現在も国内で広く生息する。甲虫類の幼虫などに卵を産み付けて個体を増やす寄生バチの仲間だ。化石が見つかった琥珀