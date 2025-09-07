7日午前10時51分ごろ、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の岐南町、静岡県の浜松天竜区と湖西市、愛知県の豊橋市、新城市、田原市、名古屋瑞穂区、名古屋緑