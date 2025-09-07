気象庁は７日夜はじめから８日未明にかけて、石川県内で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。７日の石川県内は高気圧に覆われていますが、次第に日本海を南下する前線の影響を受け、夕方からは雷をともなって激しい雨が降る所がある見込みです。石川県では、７日夜はじめから８日未明にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。７日正午からの２４時間で予想される雨の量