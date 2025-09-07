陸上自衛隊の佐賀駐屯地に並ぶ輸送機V22オスプレイ＝7日午前、佐賀市（共同通信社ヘリから）陸上自衛隊は7日、輸送機V22オスプレイが移駐された佐賀駐屯地（佐賀市）で開設記念式典を開いた。中谷元・防衛相は隊員への訓示で、九州・沖縄の防衛体制の重要性に触れ「駐屯地開設で迅速な（部隊）展開を可能とする体制が整った。南西の守りをより堅固にするものだ」と述べた。式典に出席した佐賀県の山口祥義知事はあいさつで「安