茨城県知事選は７日午前７時に投票が始まった。午前１０時現在の投票率は４・２３％で、前回より０・１８ポイント低い。立候補したのはいずれも無所属で、３選を目指す現職の大井川和彦氏（６１）（自民、国民民主、公明推薦）、新人で元茨城大副学長の田中重博氏（７８）（共産推薦、社民支持）、新人で元警備会社社員の内田正彦氏（５１）の３人。大井川氏は日本維新の会の県組織の推薦も受けている。