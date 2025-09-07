「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が七回の第３打席で左翼線適時三塁打を放ち、貴重な追加点をたたきだした。先頭のロートベットが中前打で出塁。無死一塁で打席に入った大谷はきれいに流し打つも左飛。それでも続くベッツが左翼へ鋭いライナーを放ち、暴投で進んでいた二塁走者を生還させた。三塁へ気迫のヘッドスライディングを見せたベッツ。連敗ストップへ並々なら