新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編に位置づけられる新作映画『マン・オブ・トゥモロー（原題：Man of Tomorrow）』に、『スーパーマン』からジャスティス・ギャングの面々が登場する可能性が高まっている。 本作はDCスタジオ代表のジェームズ・ガンが監督・脚本を手がけるの第2作にあたり、SNSではスーパーマン／クラーク・ケント役のデヴィッド・