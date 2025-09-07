【新華社北京9月7日】白露（はくろ）は二十四節気の15番目に当たる。この頃になると、暑さが次第に和らぎ、気温が下がり、昼夜の寒暖差が大きくなり、早朝には草木の間に澄んだ露が結び始める。雁（がん）が北方から飛来し、隊列を組んで南へと向かい、秋の訪れを告げる。燕（つばめ）は家の軒先から姿を消し、南へ渡っていき、盛夏の終わりを知らせる。鳥たちは冬に備えて食べ物を蓄えるのに忙しくなる。白露の頃は、空高