瑠璃を熱し作品を創作する孫鳳軍さん。（資料写真、淄博＝新華社配信）【新華社済南9月7日】ガスバーナーの炎で瑠璃（ガラス）を溶かし、手作業で造形する瑠璃工芸は「灯工（ランプワーク）」と呼ばれる。瑠璃の熱による可塑性や溶融特性を生かし、職人が加熱しながら瑠璃を成形していく技術は「火の中の彫刻」とも称される。中国の瑠璃焼成技術は数千年の歴史を持ち、国家級無形文化遺産に指定されている。中でも山東省&#