スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』をモチーフにした「ふんばるず PEANUTS」が、9月10日（水）から、全国のバラエティショップや書店で発売。ドリームズオンラインショップでは、9月2日（火）より先行予約を受け付けている。【写真】全部かわいい！ウッドストックやオラフのぬいぐるみも必見■キュートな3種類が登場今回ドリームズとバンダイナムコがコラボし発売される「ふんばるず PEANUTS」は、机とおなかの間に挟むこと