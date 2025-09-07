今さら振り返っても、どうしようもない。それでも、「もし...」と思ってしまうことはあるだろう。スコットランドの名門セルティックはこのシーズン序盤戦で大きな批判を浴びている。１月に古橋亨梧を、夏にニコラス・キューンを売却しながら、周囲が納得する代役の獲得に至らず。開幕からリーグ戦３連勝を飾ったが、チャンピオンズリーグではカザフスタンのカイラトから得点できずに予選敗退となった。続く宿敵レンジャーズ