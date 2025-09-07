札幌・東警察署は2025年9月6日、公然わいせつの疑いで自称・札幌市東区に住む自称・59歳の男を現行犯逮捕しました。男は9月6日午後7時前、札幌市東区北20条東6丁目の歩道で下半身を露出した疑いが持たれています。6日午後6時前、通行人から「下半身裸でママチャリに乗っている男がいる」と警察に通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、陰部を露出した状態の男を発見し逮捕したということです。調べに対し男は「陰部を