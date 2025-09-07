北海道旭川市で2025年9月7日未明、ドラム缶の中の廃材などが燃える火事がありました。火事があったのは旭川市東旭川町日ノ出の木材加工会社の木材置き場です。9月7日午前2時半前、ドラム缶の中に入った廃材などが燃える火事がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められ、けが人はいなかったということです。付近に火の気はなく、警察と消防が火の出た原因を調べています。