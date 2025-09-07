自民党大阪府連は総裁選の前倒しを求めることを決めました。自民党大阪府連は総裁選の前倒しを要求するかどうか、所属議員や支部長、計２０１人を対象に無記名での投票を実施しました。６日夜に開票された結果、前倒しを求めることを決定しました。（自民党大阪府連松川るい会長代行）「現状を変えるためには、一度リセットが必要ではないかという声が多かったと自分としては受け止めている」関西では、兵庫・奈良・滋