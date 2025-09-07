２０２５年に開催されている大阪・関西万博で来場者が２０２５万人に達しました。関係者を含め２０２５万人目の来場者となったのは、大阪府の徳丸晴天さん（２２）、小谷陽人さん（２２）、神戸市の池町和史さん（２５）の３人です。２０２５年にちなんで２０２５万人目を祝う記念セレモニーにはミャクミャクと万博協会の石毛事務総長が駆けつけ、特製ピンバッジなどの記念品が贈られました。（万博２０２５万人目の来場者