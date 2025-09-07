日本維新の会は参院選の公約で掲げた「副首都構想」実現にむけ、プロジェクトチームを発足させました。日本維新の会の吉村代表は「副首都構想」をめぐり、６日、自らをトップとするプロジェクトチームを立ち上げ、今月中に法案の骨格をまとめると発表しました。吉村代表は首都機能のバックアップを担う副首都の条件として、二重行政が解消された強力な統治機構が必要だと述べ、大阪を副首都とした場合には「大阪都構想」の実