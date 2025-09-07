野生動物センターで、元気を取り戻したクマの「オカン」＝３日/CNN Turk（ＣＮＮ）トルコでこのほど、体重約９０キロのクマがフルーツを食べ過ぎて体調を崩し、担架に乗せられＭＲＩ検査を受ける様子を収めた映像が話題となっている。「オカン」と名付けられたこのクマはフルーツを食べ過ぎて気分が悪くなり、イスタンブール大学獣医学部に運ばれて治療を受けた後、野生動物センターに戻された。ＣＮＮ提携局ＣＮＮトルコが伝えた