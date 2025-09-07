◆米大リーグカージナルス―ジャイアンツ（６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ジャイアンツのベテラン右腕Ｊ・バーランダー（４２）が６日（日本時間７日）、敵地のカージナルス戦で先発。メジャー史上単独８位の３５３５奪三振を達成した。この試合まで３５３０三振で９位。８位のＧ・ペリー（ジャイアンツなど）の３５３４を視界に捉えてマウンドに上がった。４回までに３三振で、あと「１」と迫ると、