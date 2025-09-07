【新華社重慶9月7日】中国重慶市で5日、人型ロボットが3対3で対戦するサッカーの試合が行われた。試合は、2025年アジア太平洋ロボットワールドカップ重慶国際招待大会の初戦に当たる。市内で開催されている2025年世界スマート産業博覧会（5日〜8日）のイベントの一環でもある。（記者/唐奕）