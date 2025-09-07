お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が6日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（土曜深夜0・25）に出演。吉本興業の養成所NSC受験時は「3人ぐらい落ちたらしい」と明かした。この日は、女性芸人・あぁ〜しらきがゲスト。グレープカンパニー所属だが、実は「大阪NSCを受けたら落ちて」「消え去りたい過去。記憶がない」と話した。大悟もNSCを不合格になっていて「わしの時、あと3人ぐらい落ちたら