[9.7 国際親善試合](オークランド)※11:00開始主審:ルビエル・バスケス副審:キャメロン・ブランシャード、ローガン・ブラウン<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 4 板倉滉DF 3 渡辺剛DF 22 瀬古歩夢MF 6 遠藤航(Cap)MF 8 南野拓実MF 15 鎌田大地MF 7 三笘薫MF 10 堂安律MF 20 久保建英FW 9 上田綺世控えGK 23 早川友基GK 12 大迫敬介DF 5 長友佑都DF 25 荒木隼人DF 2 菅原由勢DF 16 関根大輝MF 14 伊東純也MF 21 佐野