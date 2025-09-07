日本代表は現地時間6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムで行われる国際親善試合でメキシコ代表と対戦する。アジア杯とW杯予選で約2年間続いたアジア勢との戦いが終わり、北中米W杯に向けた最初のテストマッチ。午後7時(日本時間7日午前11時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF三笘薫(ブライトン)、MF久保建英(ソシエダ)らW杯最終予選の戦いを支えたベストメンバーが先発に名を連ねた。