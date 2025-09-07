川崎ブレイブサンダースは9月6日、2025－26シーズンのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。 キャプテンは3シーズン連続で篠山竜青。在籍3シーズン目を迎えるロスコ・アレンが外国籍選手としてクラブ史上初めて副キャプテンを務める。両選手は公式HPで次のようにコメントした。 「選手それぞれのリーダーシップをしっかり束ねて、チームがより高いところ