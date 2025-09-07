北中米W杯欧州予選は6日にF組第1節と、H組とK組の第5節を開催した。F組ではポルトガル代表が5-0の快勝発進。FWクリスティアーノ・ロナウドが強烈なミドルシュートを含む2ゴールを奪って勝利に貢献し、個人6大会連続出場へ好スタートを切った。H組はボスニア・ヘルツェゴビナ代表が開幕4連勝で首位をキープ。1試合消化の少ないオーストリア代表も開幕3連勝を飾っている。イングランド代表は開幕4連勝でK組首位ターンとなった