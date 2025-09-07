北海道コンサドーレ札幌は7日、北海道コンサドーレ札幌U-18のGK唯野鶴眞(18)が来季トップチーム昇格で決定したことを発表した。唯野は登録193cmの長身GK。2007年生まれで13年から札幌の育成組織に所属しているといい、今季はトップチームに2種登録されている。クラブは「長身を生かしたハイボールの処理がうまく、シュートストップにも長けている。パワーを活かした飛距離のあるキックができる」と紹介した。以下、クラブ発