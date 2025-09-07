愛媛FCは7日、愛媛FC U-18の北内耕成監督と渡部誉也コーチに不適切な指導が確認されたことを発表した。クラブは「両名との契約に基づいた処分を行いました」と伝え、再発防止策の徹底などを条件に今後も指導を継続させるとしている。愛媛はクラブの社内調査委員会による調査で不適切な指導を確認したという。その上で「今後については、現所属選手に対するアンケート調査や上記両名のこれまでの指導姿勢等を踏まえ、真摯な謝罪